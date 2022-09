Cidades Acidente com carreta causa morte na BR-153, em Jaraguá Batida aconteceu com outro carro e ambos pegaram fogo na estrada

Um grave acidente provocou a morte de uma mulher de 52 anos no início da noite desta sexta-feira (16) no quilômetro 336 da BR-153, em Jaraguá, no Centro do Estado. O carro em que ela estava bateu contra uma carreta. Ambos os veículos pegaram fogo. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos opostos da pista, quando...