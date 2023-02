Uma pessoa, de 39 anos, morreu e outras três ficaram feridas após uma batida frontal entre uma caminhonete e um carro, na BR-153, entre as cidades de Estrela do Norte e Mara Rosa, na região Norte de Goiás, na noite desta segunda-feira (20) de carnaval. O acidente fatal aconteceu por volta das 19h.

O passageiro que morreu estava sem o cinto de segurança e chegou a ser jogado para fora do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no carro, modelo VW/Gol, tinham três pessoas. O motorista, de 39 anos, teve lesões leve e outro, de 35, ficou gravemente ferido e precisou ser levado para o Hospital Municipal de Mara Rosa.

Na caminhonete, uma S-10, tinha apenas o condutor do veículo. Ele também se machucou, mas foi atendido no local. Os dois motoristas fizeram teste do bafômetro e o resultado para ambos foi negativo. A pista ficou totalmente fechada por cerca de 2 horas. As informações sobre a causa do acidente não foram divulgadas.

A PRF não divulgou o nome dos envolvidos e, por isso, o POPULAR não conseguiu informações sobre o estado de saúde das vítimas.