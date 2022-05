Cidades Acidente com Kombi de transporte escolar deixa estudante e motorista mortos em São João D’Aliança Informações preliminares da PM confirmam duas mortes, sendo uma estudante

Um grave acidente entre uma Kombi de transporte escolar e uma Fiat Toro na GO-118, em São João D’Aliança, deixou pelo menos duas pessoas mortas, sendo uma estudante e o motorista. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município, que atende a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) está no local e realiza a retirada dos corpos. Imagens feitas do loc...