Cidades Acidente com Kombi de transporte escolar deixa mortos em São João D’Aliança Informações preliminares da PM confirmam duas mortes, sendo uma estudante

Um grave acidente entre uma Kombi de transporte escolar e uma Fiat Toro na GO-118, em São João D’Aliança, deixou pelo menos duas pessoas mortas, sendo uma estudante e o motorista. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município, que atende a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) está no local e realiza a retirada dos corpos. Imagens feitas do loc...