Cidades Acidente deixa criança em estado grave e mais seis feridos em Goiânia Vítima estava na cadeirinha do lado direito do carro quando foi atingida por outro veículo - ocupado por quatro pessoas - que trafegava no sentido contrário

Uma criança de 6 anos ficou gravemente ferida após o carro em que estava com a família envolver-se em um acidente, na noite de quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, no Setor Parque Balneário, em Goiânia. Os pais da criança e os quatro ocupantes do outro veículo - dois adultos e duas crianças - sofreram lesões corporais leves. Segundo a Delegacia de Investigação de Cri...