Um acidente entre dois carros de passeio deixou duas pessoas mortas e uma ferida na noite de sábado (31), na GO-319, em Quirinópolis, no Sudoeste de Goiás. Uma foto mostra que os dois veículos bateram de frente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e uma passageira que estavam em um dos carros morreram ainda no local. Já o motorista do outro veículo foi encontrado preso às ferragens e com um corte na testa. Ele foi encaminhado para um hospital.

Ainda de acordo com os militares, foi preciso cortar e retirar a tampa do porta-malas do carro para que o homem pudesse ser retirado com segurança. Ele foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como a vítima dos ferimentos não teve o nome divulgado, a reportagem não conseguiu o atual estado de saúde dele.

Leia também:

- Servidor público morre após bater moto em reboque estacionado, em Goiânia

- Casal morre após carro capotar e cachorros que estavam no veículo são resgatados ilesos, na GO-020

- Bombeiros localizam corpo de homem que desapareceu ao tentar atravessar Rio Paranaíba, em Itumbiara