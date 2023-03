Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida em Goiânia no início da tarde desta segunda-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima sofreu escoriações diversas e foi encaminhada a um hospital.

O acidente aconteceu no Bairro Goiá, na Avenida Santa Maria, por volta das 15h. Imagens divulgadas pela corporação mostram a situação do carro após a batida (veja as fotos abaixo).

Segundo os bombeiros, o motorista do carro tem 50 anos e foi enviado para o Cais do Bairro Goiá. Como a identidade da vítima não foi divulgada, o POPULAR não conseguiu atualizações do estado de saúde dele.