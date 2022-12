Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre um carro e uma moto, na Alameda Contorno, próximo ao Jardim Botânico, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (20). O trânsito ficou congestionado no local, e agentes da Secretaria de Municipal de Mobilidade (SMM) estão controlando o tráfego. Por enquanto, o trânsito no sentido BR-153 está liberado apenas para ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima no local. De acordo com o agente Mariano, da SMM, o condutor da moto sofreu fratura exposta, seu estado geral de saúde não foi informado. A reportagem entrou em contato com a assessoria dos Bombeiros e aguarda retorno.

