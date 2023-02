Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13), no Km 195 da BR-020, em Posse, no nordeste goiano.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três passageiros tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais de Alvorada do Norte.

Já o motorista do ônibus de 57 anos ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado. Ele estava consciente e com ferimentos na cabeça. A equipe dos bombeiros disse ainda que a retirada da vítima das ferragens durou cerca de 1 hora e depois o homem foi levado para um hospital de Posse.

AO POPULAR, o Sargento Agnaldo Vasco, do Corpo de Bombeiros de Posse, contou que os demais passageiros do ônibus não se feriram e continuaram viagem em outro veículo. Segundo informações preliminares, haviam 8 passageiros no ônibus.

De acordo com a corporação, o ônibus bateu na traseira de uma carreta por volta das 6h quando seguia o trajeto Salvador (BA) para Brasília (DF), mas ainda não há confirmação de como aconteceu o acidente.

Os bombeiros ficaram ainda responsáveis pela limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deu apoio durante o atendimento às vítimas.

Em nota, a empresa Rápido Federal, responsável pelo ônibus, disse que lamenta imensamente o ocorrido.

