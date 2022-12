Atualizada às 11h05*

Cinco pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois carros de passeio e um ônibus, na BR-020, entre os municípios de Alvorada do Norte e Santa Maria, neste sábado (17). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, havia outras cinco pessoas envolvidas, que sofreram apenas escoriações. Os mortos estavam no mesmo veículo e ficaram presos às ferragens.

De acordo com a corporação, a ocorrência durou 9 horas e a pista ficou interditada por 2 horas. Ainda não foi divulgado em que circunstâncias o acidente aconteceu. Como os nomes das pessoas feridas não foram informados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde delas.

Matéria em atualização.

