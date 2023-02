Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida, no começo da tarde desta sexta-feira (17). A batida foi registrada no km 110 da BR-153, em Santa Tereza de Goiás.

Segundo a Ecovias do Araguaia, duas vítimas foram atendidas por equipes da concessionária no local, uma ilesa e outra, que chegou a ficar presa às ferragens, encaminhada ao Hospital Municipal de Porangatu.

Como o nome das vítimas não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu confirmar o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem.

O tráfego no km 110 da BR-153 começou a ficar bloqueado por volta de 14h30. Porém, às 14h40, a pista foi parcialmente liberada, com tráfego fluindo por ‘pare e siga’. Neste momento, a via está liberada nos dois sentidos, de acordo com a concessionária.

Equipes da Ecovias do Araguaia e PRF seguem prestando suporte na região.

Liberação de pista

Outro bloqueio aconteceu próximo ao local, no km 110 para remoção de uma carreta que ficou em posição de "L" na via. O bloqueio da pista começou por volta das 13h30 e a pista já foi liberada nos dois sentidos.