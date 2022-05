Cidades Acidente entre caminhão e carro mata avô e neto na BR-153, em Jaraguá No veículo de passeio estava também uma idosa de 60 anos, esposa do motorista. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde em estado grave

Um idoso de 74 anos e uma criança de 5 morreram após o carro em que estavam colidir com um caminhão, na BR-153, em Jaraguá. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista. O caso ocorreu no início da noite de terça-feira (3). Leia também: Caminhão carregado com cachaça 51 pega fogo na BR-153, em Pirenópolis Homem morre em acidente em trecho da BR-153​ Acidente mata bebê e deixa 4 pessoas da m...