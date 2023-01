Atualizada às 12h20 do dia 24 de janeiro de 2023

Um acidente entre um caminhão e uma van escolar deixou quatro pessoas feridas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-020, quilômetro 106, próximo ao trevo de Alvorada do Norte, em Goiás. A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (24).

Na van, que estava a passeio, havia cinco pessoas, sendo que três crianças, uma delas de nove anos, e o motorista ficaram feridos. Já o caminhão estava ocupado somente pelo motorista. As vítimas foram levados para o hospital de Vila Boa e, segundo informações da TV Anhanguera, elas já estão bem.

Pelas imagens, é possível observar que os pneus do caminhão foram amassados e parte da carroceria foi danificada. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A PRF informou que não há ninguém com lesões graves.