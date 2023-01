Um acidente na BR-153 matou dois motoristas neste domingo (15) em Ceres, cerca de 190km de Goiânia. Se envolveram no acidente um carro de passeio e um caminhão com carregamento de caixas de frango. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e precisou tirar um motorista que estava preso entre ferragens e o outro que ficou debaixo da carreta.

Segundos os Bombeiros para retirar o corpo do condutor do carro foi necessário usar técnicas de desencarceramento. Já para conseguirem resgatar o corpo do motorista do caminhão precisaram tirar parte da carga e depois utilizaram um guincho juntamente com uma pá carregadeira e uma escavadeira. Os corpos das vítimas foram entregues aos cuidados da Polícia Técnico Científica.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a da Polícia Técnico Científica, além da empresa Ecovias estavam presentes durante a operação.

