Uma mulher de 31 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na noite deste domingo (27), na GO-060, em Trindade, a 27 km de Goiânia. Miria Fortuna era gestora pública e trabalhou na Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) durante 2019 a 2022.

Na época, ela trabalhou junto com o ex-secretário de saúde e deputado federal eleito, Ismael Alexandrino, que fez uma publicação nas redes sociais para homenagear a ex-colega. No texto, Ismael chama Miria de amiga e pede conforto aos familiares e amigos da vítima.

“A vida é um sopro. Que Deus receba esta minha amiga e ex-colega de trabalho, e conforte a sua família, sobretudo sua filhinha. Uma menina humilde e prestativa, cheia de sonhos, que foram ceifados num trágico acidente automobilístico. Vai com Deus”, escreveu.

Ao G1 Goiás, o deputado revelou que o acidente aconteceu no Km 28 da rodovia e que Miria estava no carro com o namorado, que dirigia um Toyota/Corolla. O veículo do casal teria batido na traseira de um caminhão. Ela foi levada para o Hospital Estadual de Trindade (Hutrin), mas não resistiu aos ferimentos.

O namorado da vítima teria tido apenas ferimentos leves. Os familiares de Miria são de Água Boa, no Mato Grosso, e ela deixa uma filha de 2 anos de idade. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar (PM), mas não obteve retorno.

