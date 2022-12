Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na BR-158, em Piranhas, no Oeste de Goiás. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 23h30 de domingo (25), os dois veículos, que trafegavam na rodovia que liga Jataí à Barra do Garças, no Mato Grosso, bateram de frente. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Ainda de acordo com a PRF, os dois motoristas estavam sozinhos no momento do acidente e ficaram presos às ferragens. A corporação explicou que o sinal na região é ruim e, por isso, a equipe que está no local ainda não passou maiores informações.

A reportagem não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros, para apurar se os corpos já foram removidos do local do acidente.

