Uma colisão entre um carro e uma caminhonete terminou em morte, no setor Goiânia II, na região Norte da capital goiana. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do carro, Jason Alves de Sousa, de 68 anos, veio a óbito a caminho do hospital.

Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo flagraram o momento em que o carro conduzido por Jason, que estava estacionado, começa a manobrar para sair à esquerda e se choca com uma caminhonete que seguia reto na via.

A parte lateral do carro, no lado do motorista, foi atingida pelo pára-choque do veículo que seguia na avenida. Depois da colisão, o veículo que fazia a conversão à esquerda foi arremessado para a calçada da via oposta. O acidente aconteceu no começo da noite da última terça-feira (7), na avenida Boulevard Conde dos Arcos.

