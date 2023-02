Um acidente envolvendo um carro e uma moto no início da tarde deste sábado (18), deixou dois rapazes feridos, no Setor Maysa II, em Trindade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois feridos estavam na moto.

Segundo informou a corporação, um dos rapazes, Brayan Marcos Gomes dos Santos, ficou preso sob o carro, entre a rua e o meio-fio, e apresentava arranhões, cortes e possíveis fraturas na região do fêmur, tornozelo, nariz e costelas.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar um macaco hidráulico para levantar o automóvel e resgatar o jovem, que recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Já o outro rapaz, Wallace Ryan Marques de Souza Silva, que foi colocado sob uma tenda por populares, estava consciente e foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo detalhou o Corpo de Bombeiros.

O POPULAR solicitou informações sobre estado de saúde das duas vítimas ao Hugol no início da noite deste sábado (18) e aguarda atualização.

