Sete pessoas morreram em uma colisão entre dois carros na manhã desta quinta-feira (18), na GO-139, nas proximidades do Posto Auto da Boa Vista, em Piracanjuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, um Renault Duster e um Toyota Corolla bateram de frente. Um dos veículos pegou fogo.

Ao chegarem no local, as equipes constataram as mortes das sete vítimas, entre elas duas crianças. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. O Samu, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foram acionados.

De acordo com o Tenente Mesquita, do Corpo de Bombeiros, fazia muito tampo que não tinha uma ocorrência dessas em Caldas Novas. “Chegamos aqui e encontramos um cenário muito triste, uma ocorrência gravíssima. Nós fomos os primeiros a chegar aqui, nossa viatura de salvamento estava próxima verificando um incêndio, e chegando, nos deparamos com o Corola partido ao meio e o Renault Duster capotado.''

Mesquita relatou o cenário encontrado ao chegar no local. ''Próximo ao Duster, tinha uma criança de aproximadamente três anos arremessada no meio do pasto. Fomos primeiro na criança porque ela ainda estava gaspeando e tinha um médico aqui no local. Tentamos reverter de todas as formas, mas infelizmente ela estava com um traumatismo craniano grave, com afundamento na face", informa.

"Em seguida, verificamos o Duster e tinha quatro pessoas presas dentro do veículo, mas todas infelizmente sem vida. Viemos para o Corola, onde havia uma mulher também sem vida e outro rapaz ainda com vida. O Samu começou o atendimento e ficou por mais de uma hora tentando reanimá-lo, mas infelizmente também não foi possível e foi atestado o óbito.''

O tenente dos bombeiros lamentou a tragédia. ''Infelizmente, você vê aí, duas crianças, sete vítimas fatais, em uma reta, provavelmente imprudência de alguém. O pessoal da Polícia Rodoviária vai fazer a perícia para ajudar no trânsito, porque aqui é complicado, parece uma cena de guerra, os carros você não consegue identificar qual é um e qual é o outro. Um acidente bem feio, com vítimas bem feridas. Estamos aguardando o IML chegar para tirar os corpos e entregar para eles conseguirem levantar os dados. Das sete pessoas, conseguimos levantar apenas de três até agora", explica o Tenente.

