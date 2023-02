Atualizada às 19h21 de 07/02/2023

Um acidente envolvendo dois veículos, um deles da Prefeitura de Turvelândia, aconteceu nesta terça-feira (7) na BR-452, entre o município de Maurilândia e o distrito de Lagoa do Bauzinho, na região Sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas se envolveram no acidente, uma pessoa morreu no local, três ficaram feridas e um dos motoristas estava com sinais de embriaguez.

Segundo a PRF, um carro de passeio bateu de frente com um veículo da prefeitura de Turvelândia, que ia no sentido de Itumbiara, com quatro ocupantes, Um dos passageiros era um idoso que estava no banco da frente e não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros de Santa Helena, que atendeu ao chamado, informou que os quatro sobreviventes estavam conscientes. Uma das vítimas foi levada pela viatura dos bombeiros com suspeita de hemorragia e outras duas atendidas pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram levadas para o Hospital de Urgências de Santa Helena.

De acordo com a PRF, o motorista que estava sozinho em um dos carros foi levado para a Central de Flagrantes porque estava bêbado. Ele não ficou ferido no acidente. Já os ocupantes que estavam no carro da Prefeitura de Turvelândia ficaram gravemente feridos, disse a polícia.

