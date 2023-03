Um acidente entre uma caminhonete e uma kombi escolar deixou quatro crianças e um adulto feridos na zona rural de Cavalcante, no nordeste goiano. O caso aconteceu na última segunda-feira (27).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Adriano Carneiro, o motorista da kombi quebrou uma das pernas e uma das crianças sofreu traumatismo craniano. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Uruaçu.

Como o nome dos feridos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem.

Leia também:

- Motorista morre após sair para comprar cigarro e bater carro em poste em Goiânia, diz Dict

- Motorista é indiciado após atropelar motociclista em Rio Verde; vídeo

- Acidente com dois carros deixa um morto e três feridos em trecho da BR-153

“O local onde aconteceu o acidente é super distante de Cavalcante, acredito que seja a quase 90 km e lá não tinha nem sinal de celular, por isso ninguém foi acionado. Quem conseguiu ajudar todos os feridos foram alguns moradores da região”, contou.

O POPULAR entrou em contato com a secretária de educação do município, Wanderléa Santos, e ela informou que as demais crianças feridas foram levadas para Colinas e já receberam alta.

Segundo o delegado, o acidente aconteceu próximo à divisa com o município de Colinas do Sul, o veículo bateu de frente com uma caminhonete.

“Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, vamos fazer todas as oitivas primeiro e instaurar o inquérito”, finalizou Adriano.