Cidades Acidente entre veículos com motoristas sem CNH mata um e deixa outro ferido, em Bom Jardim de Goiás Fiat Uno e motocicleta colidiram frontalmente. Motociclista morreu no local e condutor do carro teve ferimentos leves

Um trabalhador rural de 40 anos morreu no início da manhã deste domingo (12) na BR-070, em Bom Jardim de Goiás. Ele estava em uma motocicleta que colidiu frontalmente com um Fiat Uno no km 47 da via. Ele nem chegou a ser atendido e morreu no local. O motorista do carro, que é servente de pedreiro e tem 41 anos, teve ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ...