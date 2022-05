Cidades Acidente mata ex-vereador de Cristianópolis, no Setor Bela Vista, em Goiânia Imagens de câmera de segurança registraram o momento do acidente; passageiros do outro veículo envolvido na colisão fugiram do local com suspeita de embriaguez

Um grave acidente envolvendo três veículos no cruzamento da rua S-4 com a avenida T-64, no Setor Bela Vista, em Goiânia, matou o ex-vereador de Cristianópolis Apoene Aimoré Rezende, de 61 anos, na madrugada deste sábado (7). Ele era servidor da prefeitura de Cristianópolis e levava Geovanna Karolina Ribeiro Vaz, de 14 anos, para um atendimento médico, quando foi at...