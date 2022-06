Um acidente matou uma pessoa e deixou outras três feridas na rododvia DF-128, no Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (21). A vítima fatal estava em um carro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Planaltina de Goiás, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF).

O carro da Secretaria vinha de do Dristrito Federal levando 3 pessoas. Além do motorista, estava no veículo a paciente Ana Jacinta de Sousa, de 70 anos, e seu esposo. Eles viajavam para uma consulta médica quando aconteceu o acidente.

A colisão aconteceu de maneira frontal contra um carro que vinha na direção contrária ao que levava a paciente e seu esposo. Ana Jacinta morreu no local. O motorista do carro da Secretaria de saúde ficou preso nas ferragens e foi resgatado juntamente com o esposo da vítima que também ficou ferido. Eles foram levados para o Hospital de Base do Distrito Federal.

Até o fim da manhã, a via estava interditada para o trabalho da perícia. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram atendimento das três pessoas feridas na batida. A vítima fatal do acidente não teve a identidade, sexo nem idade divulgados.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Planaltina deu mais detalhes do acidente.

Nota oficial Sobre acidente automobilístico na DF-128 envolvendo carro oficial da Secretaria de Saúde de Planaltina.

Por: Felipe de Lima

A Prefeitura de Planaltina informa por meio desta que hoje 21/06 por volta de 09hr05min houve uma Colisão no Km8 sentido Planaltina GO a Planaltina DF com um C3 preto carro particular e um Gol Branco, Veiculo pertencente Secretaria de saúde de Planaltina.

O veículo de uso da Secretaria vinha do Distrito Federal com três passageiros. O motorista, uma paciente moradora de Planaltina e um acompanhante, esposo da paciente. O motivo da viagem era uma consulta médica de Ana Jacinta de Sousa de 70 anos.

No momento do acidente a motorista do C3, colidiu de frente com o carro que fazia o transporte da paciente, onde a paciente veio a óbito no local. O motorista ficou preso as ferragens e então foi resgatado, imobilizado e levado a principio ao Hospital de Base do Distrito Federal para o atendimento. O outro passageiro que também estava no veículo esposo de Ana também recebeu os primeiros socorros e também foi levado ao hospital.

A Polícia Militar e os órgãos competentes estão apurando as circunstâncias e a dinâmica do acidente. As primeiras informações são que os passageiros sobreviventes do veículo da Secretaria tiveram ferimentos leves e estão em observação. Não há informação sobre o estado de saúde da outra parte envolvida no acidente. A Prefeitura de Planaltina está colaborando com as investigações junto aos órgãos competentes e prestando assistência a vítima e aos envolvidos no episódio.

Felipe de Lima Diretor de Comunicação – Prefeitura de Planaltina Goiás

