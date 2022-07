Atualizada às 18h28



Três pessoas morreram e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás, na noite desta sexta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as cinco pessoas envolvidas são da mesma família e estavam em uma caminhonete quando o veículo perdeu o controle e capotou.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, a Hillux saiu da pista e capotou no canteiro central, na altura do quilômetro 619, por volta de 19h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os passageiros estavam sem cinto de segurança.

O sargento dos bombeiros de Morrinhos, Humberto da Silva, relatou que quatro pessoas, sendo dois homens, uma mulher e uma criança, foram arremessadas para fora do carro. Um dos homens morreu na hora e o outro foi encaminhado ao Hospital Municipal de Morrinhos, onde teve a morte constatada.

As outras duas pessoas arremessadas, uma mulher e uma criança, foram socorridas conscientes e uma outra mulher ficou presa às ferragens, também consciente. As três foram encaminhadas ao Hospital de Morrinhos. No início da noite deste sábado (30), o hospital confirmou que uma terceira pessoa da família morreu. A família é de Goiatuba, cidade vizinha, e o motorista, um dos homens que morreu, tinha 55 anos.

Caminhão tomba e motorista morre

Um outro acidente grave matou o motorista de um caminhão carregado com tomates após ele perder o controle da direção e o veículo tombar, também na BR-153. O acidente aconteceu neste sábado (30), em Morrinhos, de acordo com a PRF. A Triunfo Concebra foi acionada às 11h54, na altura do quilômetro 591. Apesar de a carga ter derramado sobre a pista, não há interdição. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do local.