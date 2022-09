Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta sexta-feira (23), em Caldas Novas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o carro com placa de Brasília seguia de Pires do Rio para Caldas Novas pela GO-309 quando, em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em seguida.

O condutor, um jovem de 24 anos, foi arremessado do veículo e morreu no local. Dos outros três ocupantes, dois tiveram ferimentos leves e um sofreu fratura no fêmur ao ficar preso às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Caldas Novas. Como os nomes não foram divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde dos envolvidos.

