Cidades Acidente na BR-153 mata duas mulheres e deixa 50 feridos em Uruaçu Motorista do ônibus alegou que foi fechado por um caminhão ao fazer uma ultrapassagem

Duas mulheres morreram e outras 50 pessoas ficaram feridas em um acidente no km 218 da BR-153, na madrugada desta segunda-feira (8), em Uruaçu, no norte de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus que saiu de Goiânia com destino a Miracema em Tocantins (TO), teria saído da pista e tombado às margens da rodovia. O veículo transportava cerca de 53 ...