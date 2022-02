Cidades Acidente na GO-040, em Aparecida, mata três pessoas da mesma família Três carros e uma van escolar se envolveram em uma batida por volta das 14h30 no Setor Garavelo e vitimou três familiares que estavam em um veículo do modelo Prisma

Três pessoas de uma mesma família foram mortas após uma batida que envolveu três veículos e uma van escolar na GO-040, no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Rosana Sheila de Melo, de 48 anos, Vicente de Paula Silva, de 70, e Isaltina Maria de Melo, de 71, ocupavam juntas um veículo do modelo Prisma. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. M...