Cidades Acidente na GO-156 mata três pessoas e deixa oito feridos, entre Heitoraí e Itaberaí Polícia Militar relatou que os passageiros que morreram estavam em uma carretinha

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um carro cair em uma ribanceira no início da noite deste domingo (11), na GO-156, entre Heitoraí e Itaberaí, a 100 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), as três vítimas fatais estavam em uma carretinha, que estava engatada no veículo. Conforme relatos de alguns dos envolvidos, o motorista teria ...