Acidente no Km 81 da GO-302 em Itajá, na região sul do Estado deixa dois mortos. Além das vítimas, o motorista de 24 anos, um amigo de 23 anos, outras duas pessoas ficaram feridas. O carro teria batido em uma vaca, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

De acordo com informações obtidas pelo G1 junto a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista é o locutor de rodeio João José de Aquino Filho, 24, e seu amigo é o pintor Rodrigo Novais Chaves, 23. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jataí, cerca de 170km de onde aconteceu o acidente.

Ainda segundo a PRF antes de cair na ribanceira, o carro bateu em uma cerca de arame e com o impacto todos os ocupantes ficaram machucados. As mortes foram confirmadas no local. Os outros dois ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Itajá, um deles em estado grave.

Nossa reportagem está tendo atualização sobre o estado e saúde dos feridos e mais detalhes sobre o acidente.

