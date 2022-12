Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um grave acidente envolvendo dois carros, na madrugada deste domingo (11), na GO-330, em Três Ranchos, município localizado no Sudeste do Estado. O condutor de um dos veículos, um jovem de 25 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.

A vítima dirigia um Fusca de cor laranja que bateu de frente com um Polo de cor prata. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CMBO), o Fusca seguia de Três Ranchos para Ouvidor, quando, por motivo ainda desconhecido, o Polo, que trafegava no sentido contrário, acabou colidindo contra o primeiro veículo.

Após o acidente, o motorista do Polo fugiu do local. Além do jovem que morreu, outras cinco pessoas ficaram feridas. Dos passageiros do Polo, um homem de 31 anos sofreu um traumatismo craniano e cortes no rosto, um homem de 33 anos fraturou o braço e sofreu uma contusão no crânio e uma mulher de 22 anos sofreu um corte na cabeça.

Dos passageiros do Fusca, uma jovem de 18 anos sofreu escoriações no rosto e um jovem de também 18 anos apresentou algumas escoriações na perna. As cinco vítimas foram atendidas no local pelos bombeiros militares e encaminhadas, em duas unidades de resgate, ao pronto socorro da Santa Casa de Catalão.

O corpo do homem que morreu foi retirado do carro pelos bombeiros e deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a Polícia Militar, o trecho passa por reforma, com o recapeamento da massa asfáltica, e não há sinalização no local.

A Polícia Técnico-Científica realizou uma pericia e vai investigar as causas do acidente e o paradeiro do motorista do Polo. A reportagem entrou em contato com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) sobre a falta de sinalização viária na rodovia, mas ainda não obteve retorno.

Leia também:

Capotamento em estrada próxima à BR-364 mata homem de 59 anos, em Perolândia

Motociclista gira no ar e para em pé após ser atingido por carro em cruzamento de Novo Brasil