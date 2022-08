Cidades Acidentes em BRs de Goiás matam ao menos 8 pessoas no fim de semana PRF informou ter contabilizado 37 acidentes

Pelo menos 8 pessoas morreram vítimas de acidentes em rodovias federais que passam por Goiás no final de semana – o último do mês de julho -, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros. A PRF informou ter contabilizado 37 ocorrências. Segundo a PRF, que confirmou 5 dos 8 óbitos, dois dos acidentes com vítimas fatais aconteceram em Mor...