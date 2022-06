Cidades Acidentes em BRs matam 23 e ferem 294 por mês em Goiás Entre janeiro de 2021 e o final de abril deste ano, vias federais que cortam o estado somaram 4.148 ocorrências de sinistros com veículos. Maior parte é nas BR-153 e BR-060

A cada dia, pelo menos oito acidentes com veículos automotores ocorrem nas rodovias federais em Goiás. Desde janeiro de 2021 e até o final de abril deste ano foram 4.148 ocorrências, que resultaram em 382 vidas perdidas, 1.218 pessoas feridas gravemente e 3.492 com ferimentos leves. Chama a atenção o fato de a maior parte dos casos ocorrerem com condições, em tese, favorá...