Cidades Acidentes na Perimetral Norte em Goiânia matam 8 pessoas por ano Avenida é a via com maior número de acidentes desde 2019. Enquanto a SMM atribui ocorrências às imprudências, especialistas apontam deficiências estruturais na via

Superando o número de acidentes de rodovias, a Avenida Perimetral Norte é a via com o maior número de acidentes de Goiás. O problema, que já é conhecido ganhou, segundo especialistas, pouca atenção do poder público nos últimos anos. A Prefeitura de Goiânia diz que a maioria dos mais de 400 acidentes por ano está ligada à imprudência de motoristas, tese que é contestad...