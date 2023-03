Ane France da Silva Santos vai a júri popular, nesta segunda-feira (6), acusada de matar um homem e esfaquear Roberta Souza de Moura. O crime aconteceu no dia 1° de maio de 2019, no Setor Cândida de Morais, em Goiânia. Ane, de 46 anos, matou Diógenes de Oliveira Ribeiro e tentou matar Roberta em disputa por tráfico de drogas.

Na noite do crime, a acusada tentou matar a mulher esfaqueando-a no ombro esquerdo e na região cervical anterior à direita, conforme mostrou o laudo de exame de corpo de delito. A poucos metros do local e utilizando a mesma faca, Ane golpeou o homem até matá-lo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a acusada e as vítimas eram conhecidos e sempre frequentavam o setor no período noturno. Ane teria matado Diógenes por motivação fútil. Segundo a peça acusatória, “a ausência de lesões típicas de defesa indica que o evento surpreendeu a vítima, ocorrendo de forma rápida e eficaz”.

Leia também:

- PM suspeito de matar vizinho após briga por som alto volta a ser preso em Goiânia

- Justiça mantém prisão de policial civil suspeito de atirar em bombeiro após briga de trânsito

Ane France da Silva foi denunciada por tentativa de homicídio contra Roberta Souza de Moura, mas houve a desclassificação para lesão corporal leve. Sendo assim, ela responderá somente por homicídio qualificado.

Relembre o caso

O homicídio aconteceu por volta das 2h da madrugada, na Rua CM-12, Setor Cândida de Moraes. De acordo com a Polícia Militar (PM), Ane deu duas facadas no peito da vítima, que saiu correndo pedindo ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas pôde apenas constatar a morte de Diógenes. A mulher que levou uma facada no ombro foi atendida e liberada. A suspeita de cometer o crime foi presa poucos minutos depois e encaminhada à Central de Flagrantes.

Conforme apuração do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), as três pessoas eram usuárias de drogas e bebidas alcoólicas. Havia alguns desentendimentos entre Roberta e Ane, mas na noite do crime não houve nenhuma discussão entre elas. Quanto à Diógenes, a acusada havia lhe emprestado R$ 20, cobrado o valor algumas vezes, mas não recebeu o dinheiro de volta. O laudo apontou que o homem não esperava o ataque e sequer se esquivou dos golpes.