Cidades Acusado de ajudar Lázaro Barbosa tinha câncer e estava internado há uma semana em Brasília Comerciante de Águas Lindas de Goiás era acusado de participar de uma rede de proteção a Lázaro Barbosa formada por fazendeiros da região

O chacareiro e comerciante Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, acusado de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa, tinha câncer no esôfago, diabetes e morreu devido a problemas no coração, segundo a defesa do acusado. A causa oficial da morte não foi divulgada. Elmi estava internado há uma semana em um hospital de Brasília e vivia em Águas Lindas de Goiás. Acusado de ajudar em ...