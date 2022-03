Cidades Acusado de estuprar e tentar matar menina em Senador Canedo é condenado a mais de 20 anos Crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2019 e o processo corre em segredo de Justiça

Afonso Júnior Sobreiro de Queiroz foi condenado a 20 anos e 20 dias de prisão, inicialmente em regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado e estupro de vulnerável praticado contra uma menina, de 7. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2019, no Bairro Jardim Canedo II, no município de mesmo nome, e o processo corre em segredo de Justiça Além da conde...