Cidades Acusado de matar a mãe a facadas enfrenta júri popular, em Rubiataba Denúncia aponta que crime foi cometido depois da mãe, de 70 anos, chamar atenção do filho por chegar tarde em casa

Ocorre na manhã desta quinta-feira (26), a partir de 9h, na comarca de Rubiataba, o julgamento pelo Tribunal do júri popular de Edivaldo Silva de Oliveira, que é acusado de matar a mãe, de 70 anos, com facadas no peito depois dela ter chamado a atenção dele por ter chegado tarde em casa. O crime ocorreu no dia 10 de outubro de 2020, em São Patrício, município a cerca d...