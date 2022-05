Cidades Acusado de matar advogados em Goiânia é condenado a mais de 45 anos de prisão Marcus Chaves e Frank Carvalhaes foram mortos em 2020; investigações apontaram que Pedro Henrique Martins Soares foi contratado por fazendeiro que perdeu causa na Justiça

Pedro Henrique Martins Soares, acusado de matar os advogados Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, foi condenado a 45 anos, seis meses e dez dias de reclusão em regime fechado. O crime ocorreu no dia 28 de outubro de 2020, no escritório onde as vítimas trabalhavam, no setor Aeroporto, em Goiânia. O júri popular teve início n...