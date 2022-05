Cidades Acusado de matar advogados enfrenta júri popular em Goiânia Júri teve início na manhã desta terça (17) e não tem previsão de término. Pedro Henrique é acusado de matar advogados a mando de fazendeiro

Começou na manhã desta terça-feira (17), no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o julgamento de Pedro Henrique Martins Soares, acusado de matar os advogados Marcus Aprigio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, no escritório onde eles trabalhavam, no setor Aeroporto, em Goiânia, no dia 28 de outubro de 2020 A sessão é presidida p...