Cidades Acusado de matar ex-namorada após invadir casa é condenado a 15 anos de prisão pelo júri Vítima foi morta a facadas no Residencial Mansões Paraíso, em Goiânia, e julgamento ocorreu quase 13 anos depois do crime

Adailson Alves Cordeiro dos Santos, de 35 anos, foi condenado a 15 anos de prisão nesta quarta-feira (27) por homicídio duplamente qualificado pelo júri popular por ter matado a facadas a companheira, Luciene Santana Alves dos Reis, em 10 de julho de 2009, no Residencial Mansões Paraíso, em Goiânia. O julgamento ocorreu no Fórum Cível, localizado no Parque Lozandes. Como consta...