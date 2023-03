O acusado Renato Francisco das Chagas foi condenado a 19 anos e três meses de prisão pela morte de Rodrigo Plácido Santos. O crime aconteceu em novembro de 2010, por volta das 23h dentro de um bar, no Parque dos Pireneus, em Anápolis.

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última segunda-feira (27) pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) com sustentação da promotora de Justiça Yashmin Crispim Toledo.

O POPULAR não consegui identificar a defesa de Renato para posicionamento. O espaço continua aberto.

De acordo com o MP, no dia do crime a vítima estava no local com dois amigos. Renato também estava no bar acompanhado de uma mulher e acreditou, de forma equivocada, que Rodrigo teria chamado a atenção dela.

A denúncia mostra que o acusado deixou o estabelecimento e voltou aproximadamente vinte minutos depois, acompanhado de uma outra pessoa de moto, quando, entrou no bar e deu quatro tiros em Rodrigo, que morreu na hora. Renato e o amigo fugiram.

Segundo apurado pela polícia, os disparos perfuraram o crânio, os pulmões e o coração da vítima, que não teve chance de defesa.

Durante a acusação, a promotora sustentou que o crime foi praticado por motivo fútil. Após consumar o crime, Renato permaneceu foragido até 2019, quando foi identificado e preso utilizando documentos falsos.

O Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que Renato utilizou nome falso e conseguiu fugir do presídio de Anápolis em 23 de junho de 2019, só sendo preso em 2022 pela prática de outro homicídio. Por causa do histórico de fuga do acusado, o júri foi adiado por diversas vezes.

