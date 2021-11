Cidades Acusado de matar moradora de rua na Vila São Judas Tadeu vai a júri nesta terça (30), em Goiânia Por motivos que não foram esclarecidos, Gustavo Pereira Tomaz, de 21 anos, teria se desentendido com a vítima e a assassinado com facadas

O servente de pedreiro Gustavo Pereira Tomaz, de 21 anos, vai a júri popular, nesta terça-feira (30), em Goiânia, pela morte da moradora de rua Luiza Helena Bastos da Silva. O crime aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2020, na Vila Jardim São Judas Tadeu, na capital. De acordo com os autos do processo, a vítima vivia em situação de rua e fazia tratamento para alcool...