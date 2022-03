Cidades Acusado de matar mulher a tiros em festa de família enfrenta júri popular em Goiânia A mulher e a mãe do réu acompanham o julgamento do lado de fora do prédio

Na manhã desta sexta-feira (25), teve início o julgamento de Rogério de Campos Silva, de 48 anos, acusado de matar Francineide de Souza Simplício a tiros em 2019 durante uma festa da família dela, no Jardim Guanabara II. A sessão é realizada no Fórum Criminal de Goiânia e não há previsão para conclusão. A mulher e a mãe do réu acompanham o julgamento do lado de for...