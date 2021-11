Cidades Acusado de tentar matar ex-mulher com capacete, em Goiânia, vai a júri popular Além das agressões, homem roubou celular da amiga da vítima. Ele aguarda o julgamento preso

Caio Cezar Alves de Aguiar foi mandado a júri popular depois de ser acusado pelos crimes de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher, Elenice Rodrigues dos Santos, e roubo. Como consta na acusação, o homem teria agredido a ex-companheira no rosto e na cabeça com um capacete e também com socos e chutes. Pouco depois das agressões ele roubou o celular da amiga da vítima e...