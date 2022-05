Cidades Acusado por golpes de Anápolis tinha “vida de luxo” Inquérito ao qual O POPULAR teve acesso afirma que empresário gastava dinheiro das vítimas para viajar e “ostentar”

O empresário Henrique Saccomori Ramos, de 29 anos, preso no começo de abril acusado de aplicar um golpe milionário em dezenas de vítimas em Anápolis com a ilusão de retorno financeiro por meio de apostas on-line, levava uma vida de luxo com a mulher, segundo a Polícia Civil. A descoberta foi possível após acesso aos celulares do casal e com a apreensão do material que...