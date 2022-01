Cidades Acusados de envolvimento em estupro coletivo passam por audiência em Águas Lindas Jovem de 25 anos denunciou que sofreu a agressão sexual em festa no dia 8 de outubro do ano passado

Os dois acusados de envolvimento em um estupro coletivo em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, foram ouvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) na tarde de segunda-feira (17). O policial militar Irineu Marques Dias e o representante comercial Thiago de Castro Muniz foram presos depois que a vítima, uma jovem de 25 anos, denunciou as a...