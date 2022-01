Cidades Acusados de estupro coletivo em Águas Lindas serão ouvidos pela Justiça na próxima segunda (17) Jovem de 25 anos foi violentada em uma festa no Bairro Parque Barragem, que teve início no dia 8 de outubro

Dois dos homens acusados de envolvimento em um estupro coletivo ocorrido em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, em 9 de outubro do ano passado, serão ouvidos na 2ª Vara Criminal da cidade nesta segunda-feira (17). A audiência está prevista para começar às 13h30. De acordo com a denúncia, a vítima estava em uma festa em uma residência no Bairro Parque Barragem, que teve início no dia 8 de outubro. Na manhã do dia 9, ela resolveu dormir em um dos quartos da...