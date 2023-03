A deputada Bia de Lima (PT) em parceria com a deputada Adriana Accorsi (PT) realizam o debate “Diga não à violência contra Mulheres e Crianças”, com o lançamento do livro ‘Maria da Penha nas escolas’. O livro conta, de forma ilustrada, a história da mulher que ficou paraplégica após sofrer violência do ex-marido e que deu nome à lei criada para coibir casos de violência doméstica no país. O evento de lançamento será nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), a partir das 9 horas.

‘Maria da Penha nas escolas’ é um projeto e livro de Manoela Barbosa com co-roteiro e ilustrações com Lara Damiane. A história de Maria da Penha, a farmacêutica brasileira que foi vítima de violência doméstica e tornou-se símbolo da luta em combate à violência contra a Mulher e a sanção da Lei Federal no 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.

Ao POPULAR, Manoela contou que a história é adaptada pedagogicamente para crianças de 7 a 12 anos de idade. Para a idealizadora da obra ter em mãos um material didático a ser trabalhado dentro das escolas abre caminhos para uma discussão extremamente importante no meio familiar.

“O impacto educacional e social desse livro é fundamental para que todas as crianças entendam com uma linguagem simples e igualitária a violência doméstica como um todo. O objetivo é constituir parcerias para que toda a rede estadual de ensino tenha acesso a esse material e que ele não ajude somente na identificação de violências, mas na educação, como algo humanitário”, ressaltou.

Leia também:

- Justiça nega 1.122 medidas protetivas em dois anos em Goiás

- Feminicídio cresce pelo 4º ano seguido em Goiás

- Feminicídio cresce 121,4% em Goiás nos últimos quatro anos

A própria Maria da Penha recebeu exemplares do livro, gravou um vídeo de agradecimento e informou tratar-se do primeiro trabalho lúdico, suave, leve, em linguagem acessível para todo e qualquer público, inclusive crianças, sobre a sua história, desde o advento da Lei Maria da Penha, há quase 17 anos.

Cresce número de feminicídios

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, lançado em dezembro de 2022, aponta que houve um aumento de 10,8% nos casos de feminicídio no Brasil, entre o primeiro semestre de 2019 e o mesmo período de 2022. No Centro-Oeste, o crescimento foi alarmante: 29,9%. Só no primeiro semestre do ano passado, o número de feminicídios na região cresceu 6,1%. Parceiros ou ex-parceiros íntimos foram responsáveis por 81,7% dos assassinatos. Sobre o número de mulheres e meninas estupradas, o Anuário registrou 1.234 casos, somente nos seis primeiros meses de 2022, em Goiás, 74,4% das vítimas eram consideradas vulneráveis, ou seja, eram menores de 14 anos.

4º ano seguido em Goiás

Goiás registrou o quarto ano seguido de alta no número de feminicídios. Em 2022, foram 57 ocorrências do tipo. O valor representa um acréscimo de 58% em relação ao verificado em 2018, quando houve 36 ocorrências. O crime está na contramão da maioria dos resultados apresentados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

O aumento dos feminicídios é consistente desde 2018. O crime de estupro naquele ano teve 713 registros, mas desde então, até 2021, registrou diminuição. No ano passado, o indicador voltou a crescer, com 322 queixas ante 278 nos 12 meses anteriores.

Presenças confirmadas no lançamento

Estão confirmadas as presenças da Deputada Federal, Delegada Adriana, Accorsi; da Secretaria de Gestão Nacional da Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial, Iêda Leal; Delegacia Estadual de Combate a Violência Contra a Mulher, Ana Elisa Gomes; da psicóloga da Gerência de Vigilância de Violências e Acidentes da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, Cida Alves. Também está confirmada a participação da Defensoria Pública do Estado (DPE-GO).