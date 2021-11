Cidades Admiradores visitam túmulo de Iris Rezende e prestam homenagens Sepultamento foi fechado para familiares e amigos próximos na noite dessa terça-feira (9)

Um dia após o sepultamento do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, no cemitério Santana, no Setor Campinas, admiradores foram até o local para prestar homenagens. O túmulo do emedebista permaneceu coberto por coroas de flores nesta quarta-feira (10). Gláucia Lopes Silva, administradora, de 65 anos, por exemplo, fez questão de prestar tribut...